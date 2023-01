Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a ''epuiza'' Ucraina, a spus luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters.Ucraina, a continuat el, trebuie ''sa actioneze si sa faca tot posibilul pentru ca teroristii…

- Kievul a declarat luni ca a doborat toate dronele trimise de Rusia intr-un nou val masiv de atacuri ce a avut loc pentru a treia noapte consecutiv - fapt fara precedent, care marcheaza o intensificare a loviturilor asupra Ucrainei, fiind vizate inclusiv tinte civile. In acelasi timp, Ucraina ar fi reusit…

- Rusia a lansat 16 drone „kamikaze” in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat vineri armata ucraineana, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters. Fortele Aeriene Ucrainene au transmis…

- Rachete si proiectile rusesti au lovit pozitii ucrainene in mai multe regiuni si luptele grele care se duc in Donetk, in est, nu au incetat, a afirmat, joi seara, Armata ucraineana, in timp ce fortele de ocupatie ale Moscovei au parut mai active, scrie Reuters. Infrastructura energetica a Ucrainei s-a…

- Razboi in Ucraina, ziua 239. Ucraina va restricționa joi furnizarea de energie electrica in intreaga țara dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice, a declarat miercuri un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…