Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat, joi dimineața, un nou val de atacuri cu rachete asupra teritoriului Ucrainei, consilierul prezidențial Mihailo Podoliak afirmand ca au fost lansate peste 120 de rachete, relateaza The Guardian. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat ca se știe ca trei persoane au fost ranite…

- Mai multe echipaje de pompieri pot fi vazute cum intervin dupa ce o drona lovește și provoaca pagube serioase la rețeaua electrica din Kiev. Serviciile de urgența ale Ucrainei au lansat luni (19 decembrie) un videoclip care pretinde ca arata consecințele unei lovituri rusești asupra infrastructurii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat miercuri (23 noiembrie) ca inginerii și serviciile de urgența vor lucra non-stop pentru a restabili puterea electrica și alimentarea cu apa in toata țara. Rusia a declanșat miercuri un baraj de rachete in Ucraina, ucigand 10 persoane, forțand inchiderea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat impotriva unor noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care capitala va ramane fara energie electrica. In declarațiile…

- Trupele rusești au lansat un val de atacuri in mai multe regiuni ale Ucrainei, iar cea mai expusa a fost regiunea Kiev. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat ca mai multe zone din oraș au ramas fara energie electrica și apa. „O parte a capitalei este lipsita de energie electrica. In unele zone…

- E puțin probabil sa avem pene de curent in Republica Moldova, așa cum se intimpla in prezent, in Ucraina, deoarece țara noastra este conectata la sistemul electroenergetic european ENTSO-E și poate cumpara energie electrica de pe piața UE. Totuși, pentru aceasta energie electrica, ar trebui sa platim…

- Kievul a fost lovit de „drone kamikaze”, luni dimineața, transmit reprezentanții biroului președintelui Volodimir Zelenski. Capitala ucraineana Kiev a fost lovita de „drone kamikaze”, a declarat șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Intr-o postare pe Telegram, Andriy Yermak…

- Cetațenii din Republica Moldova sunt indemnați sa reduca consumul de energie electrica dupa atacurile cu rachete din Ucraina, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…