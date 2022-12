Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile au aparut informații potrivit carora SUA se pregatesc sa trimita sistemele de rachete Patriot in Ucraina. Sistemele au fost mult timp un articol foarte cautat de SUA și de aliați in zonele disputate ale lumii, ca un scut ravnit impotriva rachetelor care se apropie. Cu toate acestea,…

- Stagiunea 2022-2023 s-a deschis miercuri cu o reprezentatie a operei „Boris Godunov” a compozitorului rus Modest Musorgski, in timp ce protestatari impotriva razboiului din Ucraina au demonstrat in fata cladirii, transmite Reuters, potrivit Agerpres . Opera a fost ovationata timp de 13 minute de publicul…

- Doua baze aeriene rusesti situate la sute de kilometri de granita cu Ucraina au fost atacate luni cu drone lansate armata ucraineana, atac care a provocat moartea a trei militari rusi si avarierea a doua avioane ale armatei ruse, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor AFP si Reuters.…

- Un oficial SUA, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat ca Statele Unite au initiat un apel prin intermediul liniei de „dezamorsare a conflictului” pentru a comunica partii ruse ingrijorarile sale cu privire la operatiunile militare rusesti din apropierea unor infrastructuri critice din Ucraina.Se…

- Dmitro Kuleba afirma ca oficialii ruși folosesc pur și simplu declarațiile despre negocieri citez „ca pe o perdea de fum”. Scopul este acela de a continua agresiunea și teroarea. Totodata, el a subliniat ca Ucraina nu se oprește. Va lupta pentru eliberarea tuturor teritoriilor ocupate de forțele rusești. Targeted…

- Armata rusa a lovit un bloc de locuințe din Mariupol cu ​​muniție termobarica, potrivit unui videoclip. Videoclipul este din primavara acestui an, fiind distribuit acum. The #Russian army strikes a residential apartment building in #Mariupol with thermobaric ammunition. The video is from spring of this…

- Vadym Boychenko, primarul orașului asediat Mariupol, spune ca orașul va fi reconstruit, dar nu iși face iluzii ca rușii vor parasi zona de bunavoie, ci expulzați de armata ucraineana. Vadym Boychenko este atat de increzator ca ziua in care va trece la reconstrucția orașului, incat tocmai a fost in…

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, miercuri seara, ca racheta cazuta in sud-estul Poloniei nu a fost lansata de armata ucraineana, semnaland ca exista informatii "credibile" ca ar fi fost o racheta a Rusiei si cerand accesul expertilor ucraineni la ancheta, dar Varsovia pare sa se opuna.…