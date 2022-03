Stiri pe aceeasi tema

- Declarația vine in contextul in care diplomatul refuza sa accepte ca țara pe care o reprezinta a pornit un razboi. Mai mult, Kuzmin spune ca Rusia nu iși dorește sa inceapa Al Treilea Razboi Mondial și nici macar pe cel din Ucraina nu și-l doresc. "Nici in Rusia, nimeni nu doreste nici Al Treilea Razboi…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 16 Imagini din satelit realizate duminica au aratat…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…