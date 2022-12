Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Marea Britanie a anunțat ca Rusia și-a intețit atacurile asupra orașului Bahmut, din estul Ucrainei, in timp ce cartierul general din Ucraina a informat ca respinge atacurile rusești din regiune, menite sa incercuiasca forțele Kievului din zona. Fii la curent cu cele…

- Ministrul apararii de la Kiev a declarat joi ca va dura cel putin o saptamana pana cand forțele ruse vor reuși sa-și retraga trupele din orasul Herson, iar evoluția de pe front va evolua in viitor intrucat iarna va incetini operatiunile de pe campul de lupta, oferind ambelor parti sansa de a se regrupa,…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Așa-zisele referendumuri sunt in desfașurare in provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ale Ucrainei ocupate de trupele ruse. Un nou val de protestea a avut loc in toata Rusia sambata din cauza ordinului de „mobilizarea parțiala” a civililor emis de Kremlin.