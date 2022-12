Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului pentru Securitate Naționala de la Moscova, a avertizat țarile NATO ca ar putea deveni ținte legitime ale Rusiei, pe fondul susținerii militare masive acordate Kievului.

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara impotriva Ucrainei, printre masuri figurand limitarea exporturilor tehnologice si restrict

- Adunarea Generala a ONU, inclusiv Republica Moldova, a adoptat luni o rezolutie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile - de natura umana si materiala - provocate de invazia Rusiei in Ucraina. Rezoluția nu are caracter obligatoriu.

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza AFP.

- Aproape patru milioane de persoane sunt afectate de intreruperi de electricitate dupa recentele atacuri ruse asupra infrastructurilor energetice din Ucraina, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP."In multe orase si districte ale tarii noastre au fost introduse intreruperi…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au cerut noi sancțiuni impotriva Iranului daca se dovedește implicarea Teheranului in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Ucraina a raportat o serie de atacuri rusești folosind drone iraniene Shahed-136 in ultimele…