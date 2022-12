Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a comunicat miercuri ca sistemele de rachete defensive Patriot, produse de SUA, vor reprezenta obiective legitime ale atacurilor rusesti in Ucraina, daca Statele Unite vor autoriza trimiterea acestora pentru sustinerea Kievului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Kremlinul a transmis miercuri ca sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, transmite Reuters. Washingtonul finalizeaza planurile de a trimite sistemul de aparare…

- Statele Unite finalizeaza planurile de a trimite sistemul de aparare antiracheta Patriot in Ucraina, o decizie care ar putea fi anuntata chiar in aceasta saptamana, au declarat marti trei oficiali americani pentru. Ucraina a cerut partenerilor sai occidentali sisteme de aparare aeriana, inclusiv sisteme…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a avertizat marti, 29 noimebrie, NATO sa nu furnizeze Ucrainei sisteme de aparare antiracheta Patriot, acuzand alianta occidentala ca este o „entitate criminala” pentru ca livreaza arme catre ceea ce el a numit „regimuri extremiste”, relateaza Reuters , citata…

- Razboi in Ucraina, ziua 253. SUA a salutat reactivarea Acordului privind exporturile de cereale pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a primit garantii din partea Ucrainei privind demilitarizarea culoarelor de transport.

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, miercuri, ca are ca "prioritate" evitarea unui razboi intre puterile nucleare, dar avertizeaza natiunile occidentale ca incurajarea "provocarilor" in Ucraina in sensul unui conflict direct cu Rusia poate avea consecinte "catastrofale", noteaza mediafax.…

- Un important oficial din Ministerul de Externe rus a declarat ca sateliti comerciali ai Statelor Unite si aliatilor lor ar putea deveni tinte legitime pentru Rusia, daca ar fi implicati in razboiul din Ucraina.

- Ministrul ucrainean de finanțe a menționat care este valoarea asistenței internaționale acordate Ucrainei pana la sfarșitul anului 2022. Ministrul finanțelor Serhi Marcenko, potrivit Agentiei de presa RBC-Ucraina, a adaugat ca Ucraina a primit deja aproximativ 19,4 miliarde de dolari drept sprijin…