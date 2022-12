Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, la Biskek, ca Rusia si-ar putea modifica doctrina militara introducand posibilitatea unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic. Seful statului rus a facut aceasta afirmatie intr-un raspuns la intrebarea unui reporter, in timpul vizitei in Kargazstan,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, la Biskek, ca Rusia si-ar putea modifica doctrina militara introducand posibilitatea unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice țara care indraznește sa atace Rusia cu arme nucleare va fi „ștearsa de pe fața pamantului", relateaza Sky News.El a afirmat ca Rusia nu are mandat pentru a lansa un prim atac nuclear preventiv, spre deosebire de SUA, dar ca armele hipersonice…

- Emmanuel Macron a anuntat ca va vorbi „in curand” cu Vladimir Putin despre probleme de securitate din jurul sectorului „nuclear civil” din Ucraina, dupa ce discuta, duminica, cu directorul general al AIEA. Reamintind ca, saptamana aceasta, in cursul vizitei sale in Statele Unite, a discutat „multe ore”…

- "Acesta este semnul ca Rusia eșueaza pe campul de lupta", spune el. "Ca raspuns, ei ataca orașe civile pentru ca nu sunt capabili sa caștige teritoriu și sa evite ca Ucraina sa elibereze incet-incet tot mai mult teritoriu. Deci, da, ne putem aștepta la mai multe atacuri. Nimeni nu poate spune cu exactitate…

- Razboiul din Ucraina este o misiune mesianica pentru Putin, spune seful serviciului estonian de spionaj, Mikk Marran, care mai apreciaza ca acesta isi urmareste planul cu „fervoare religioasa". Agentia condusa de Marran a avertizat din timp ca Rusia va ataca Ucraina, dar acum crede ca regimul de la…

- "Ieri, rachete rusesti au lovit din nou orase si infrastructuri civile din Ucraina. Astfel de atacuri trebuie sa fie condamnate de intreaga comunitate internationala, iar uciderea civililor nevinovati trebuie sa inceteze. Alaturi de partenerii nostri, Romania va continua sa sprijine Ucraina si poporul…

- In cea de-a 216-a zi de la declanșarea invaziei, forțele ucrainene și cele rusești sunt implicate in lupte grele in diferite parți ale Ucrainei, in timp ce referendumurile organizate de Rusia in patru regiuni pe care Moscova spera sa le anexeze se apropie de final. Președintele rus Vladimir Putin se…