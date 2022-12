Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american.

- Atacurile rusești de miercuri au afectat grav capitala Ucrainei. Aproape 80% din locuitorii Kievului au ramas fara apa și fara electricitate. In acest context, Volodimir Zelenski a denuntat miercuri in fata Consiliului de Securitate al ONU drept o crima impotriva umanitatii atacul Rusiei asupra infrastructurii…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Casa Alba analizeaza o interdictie totala, prin ridicarea tarifelor la niveluri atat de punitive incat ar impune o interdictie efectiva, sau prin sanctionarea United Co Rusal International PJSC, compania care produce metalul rusesc, potrivit unor persoane familiare cu luarea deciziilor. Casa Alba a…

- Postarile patronului Tesla, Elon Musk, despre un plan de pace intre Ucraina și Rusia au starnit reacții virulente la Kiev și din partea internauților din intreaga lume. Acestora li s-a alaturat și legandarul șahist Garry Kasparov, un critic virulent al lui Vladimir Putin. Potrivit lui Musk, referendumurile…

- Presedintele Belarusului Alexander Lukasenko acuza Statele Unite ca imping Europa la o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina si Belarusul, pentru ca apoi sa distruga Moldova și Romania. „Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei. Ei nu…