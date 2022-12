Stiri pe aceeasi tema

- Reacția Kremlinului vine dupa declarațiile liderului de la Casa Alba, care a explicat ca este gata sa se intalneasca cu Vșadimir Putin și sa negocieze o pace pentru Ucraina, doar daca trupele ruse se vor retrage.Totuși, Kremlinul a adaugat ca președintele rus este dispus sa discute și alte variante…

- Razboi in Ucraina, ziua 275. Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene.

- Comandanții ruși vor incerca cu siguranța sa incetineasca avansurile ucrainene pentru a menține o retragere ordonata, iar unele forțe ar putea ramane pentru a intarzia trupele ucrainene in orașul Herson – dar aceasta lupta va fi un mijloc de a retrage cat mai multe unitați rusești in buna ordine.

- Oficialul ucrainean a declarat in Rusia au loc discuții cu privire la modul in care președintele rus ar putea fi inlaturat, pe masura ce situația de pe front devine din ce in ce mai alarmanta. Mai mult decat atat, se vehiculeaza și un nume al celui care ar putea prelua puterea, dar a refuzat sa il faca…

- Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a facut incercari repetate de a se prezenta ca un mediator in eforturile de a obține un fel de acord de pace intre Rusia și Ucraina. Și vorbind cu reporterii in avionul sau care se intorcea dintr-o calatorie in Azerbaidjan, liderul a sugerat ca disponibilitatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Pentagonul a remarcat importanța eliberarii Lymanului. Potrivit secretarului american al apararii, Lloyd Austin, orașul era situat peste liniile de aprovizionare pe care rușii le foloseau pentru a transfera trupe și echipamente spre sud și vest. Absența acestor rute va crea dificultați Rusiei.