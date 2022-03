Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat miercuri presedintele Vladimir Putin, in contextul sanctiunilor masive care vizeaza sistemul financiar rus din cauza invaziei militare in Ucraina. „Am luat decizia de a implementa o serie de…

- Atacurile asupra orașului de coasta Mariupol provin de la navele ruse din Marea Azov, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii. Orașul a fost deja supus unui bombardament continuu al Rusiei, cu lansari de rachete cu raza lunga de acțiune și artilerie in afara orașului. Separat, rușii…

- UPDATE 6 Uniunea Europeana a indicat miercuri ca se indoieste de credibilitatea afirmatiilor guvernului rus care a afirmat ca a descoperit un program biologic militar in Ucraina, spunand ca Moscova are un istoric de raspandire a dezinformarii cu privire la armele biologice, relateaza Reuters. ”Credibilitatea…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 7 Publicatia independenta rusa Novaia Gazeta, al…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 6 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat oferta de evacuare din Kiev din partea Statelor…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…