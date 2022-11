Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a dedat la „crime de razboi sistemice” oriunde a desfasurat trupe in Ucraina, a acuzat luni ambasadoarea americana responsabila de justitia penala internationala, Beth Van Schaack, declarandu-se increzatoare ca responsabilii rusi vor fi in cele din urma adusi in fata justitiei, noteaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu

- Cinci rusi inrolati sa lupte in Ucraina, in cadrul mobilizarii ordonate de catre presedintele rus Vladimir Putin in septembrie, au murit dupa ce au intrat in armata, anunta joi autoritatile ruse, dupa o serie de anunturi asemanatoare care s-au multiplicat in ultimele zile, insa oficialii rusi nu precizeaza…

