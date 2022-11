Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunile Harkov, Donetk si Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net citata de News.ro. „In ultimele doua luni, in zonele eliberate din regiunea Harkov, regiunea…

- Forțele ruse au distrus infrastructura orașului Herson, din sudul Ucrainei, inainte de a se retrage. Autoritațile lucreaza pentru a restabili viața normala in oraș. Volodimir Zelenski i-a acuzat pe soldații ruși de crime de razboi și de uciderea civililor in Herson.

- Armata rusa isi continua ofensiva in orasul Bahmut, in estul Ucrainei, in regiunea Donetk, anexata de Moscova in septembrie, oras in care sapte civili au fost ucisi, iar alti trei raniti, luni seara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…