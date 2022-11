Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat un nou atac masiv asupra orașelor din Ucraina. Este alerta de raid aerian in toata țara, dupa ce rușii au lansat zeci de rachete catre marile orașe. Forțele ruse au atacat din nou Odesa și Dnipro, la ora de varf, cand zeci de mii de civili erau pe strada și mergeau la munca sau la școala.…

- Fiul lui Donald Trump propune ca Ucraina sa nu mai fie sprijinita militar, asta dupa ce o racheta – despre care datele arata ca e proveniența ucraineana – a cazut pe teritoriul Poloniei, țara aliata in NATO cu SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Miercuri, 16 noiembrie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat ca vor „face totul” pentru a ajuta investigația privind racheta care a cazut miercuri seara in Polonia , omorand doua persoane in apropiere de granița cu Ucraina, relateaza CNN. „Ceea ce s-a intamplat a fost ca Forțele de Aparare Aeriana…

- Polonia a anunțat ca ridica gradul de alerta militara dupa ce doi polonezi au murit intr-o explozie la granița cu Ucraina in urma atacurilor rusești de marți, 15 noiembrie. In plus, ia in calcul activarea Articolului 4 din tratatul NATO, ce prevede organizarea unei reuniuni de urgența daca un stat membru…

- Ministerul polonez de Externe a anuntat ca „o racheta de fabricatie ruseasca” a ucis doua persoane, marti dupa-amiaza, in satul Przewodow din estul tarii, aproape de granita cu Ucraina, si ca urmare, ambasadorul rus la Varsovia a fost convocat pentru a da explicatii, relateaza „The Guardian”. NATO se…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat ieri dimineata ca infrastructura energetica, militara si de transport a Ucrainei a fost atacata cu rachete cu raza lunga de actiune. De dimineata s-au inregistrat explozii in capitala Kiev, Liov, Dnipro, Nikolaev si Odesa. Conform primelor…