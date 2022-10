Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au adus militari iranieni in Crimeea pentru a-i ajuta sa lanseze atacuri cu drone, a declarat, joi, un important oficial de la Casa Alba. Informațiile guvernului american vin in condițiile in care Rusia pare ca și-a facut un obiectiv din a ataca in stil terorist, cu drone kamikaze, infrastructura…

- Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unor sanctiuni care intra in vigoare joi impotriva a trei indivizi precum si a unei entitati care furnizeaza Rusiei drone iraniene utilizate in Ucraina, a anuntat presedintia ceha a UE.

- SUA, Franța și Marea Britanie iși unesc forțele pentru a intensifica presiunea asupra reprezentanților Rusiei la ONU in ceea ce privește utilizarea dronelor asupra orașelor din Ucraina, potrivit Sky News. Presiunea la Națiunile Unite se intensifica asupra Rusiei pe tema presupusului transfer de drone…

- Noi atacuri cu drone au avut loc, luni seara, asupra Kievului, dupa ce dimineața, dronele kamikaze trimise de ruși au avariat mai multe cladiri și au ucis cel puțin patru persoane. Tot luni, forțele ruse au lovit infrastructura energetica din trei regiuni ucrainene, provocand intreruperi de curent electric…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Pentagonul a remarcat importanța eliberarii Lymanului. Potrivit secretarului american al apararii, Lloyd Austin, orașul era situat peste liniile de aprovizionare pe care rușii le foloseau pentru a transfera trupe și echipamente spre sud și vest. Absența acestor rute va crea dificultați Rusiei.

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat duminica Germania ca duce un ”razboi hibrid” impotriva Rusiei, justificand oprirea totala a livrarilor de gaze catre Berlin prin comportamentul ”inamical” al acestuia in conflictul din Ucraina. Aceste declarații intervin intr-un moment in care relațiile…

- Trupele de ocupație ruse nu sunt in prezent in masura sa desfașoare operațiuni ofensive in Ucraina, iar intrebarea este daca vor putea respinge efectiv contraofensiva așteptata a Forțelor Armate ale Ucrainei de pretutindeni. Despre aceasta intr-un interviu, extrase din care au fost publicate pe YouTube…