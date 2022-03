Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Presedintele Chinei, Xi Jinping, a pledat, in discutia cu omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, pentru evitarea conflictelor militare si a confruntarilor intre natiuni, in contextul amplificarii tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza interventiei militare ruse in Ucraina. „Relatiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a "disparut" in mod brusc, vineri, de pe ecrane, in timp ce sustinea un discurs la un mare concert, la Moscova, de sarbatorire a anexarii Pennsulei ucrainene Crimeea, in 2014, relateaza AFP. Putin era pe cale sa laude eroismul militarilor rusi angajati in lupte in Ucraina,…

- Televiziunea de stat rusa a intrerupt discursul lui Vladimir Putin in timp ce acesta lauda curajul soldaților sai din Ucraina și a aratat in schimb filmari preinregistrate cu cantece patriotice. Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de…

- UPDATE 3 Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat ca americanii vor sa controleze intreaga lume. Ar vrea sa arate ca „un salon american”, a spus politicianul rus. Ministrul de Externe considera ca americanii vor sa transforme lumea, astfel incat ei sa poata lua toate deciziile importante.…

- UPDATE 2 Europa trebuie sa fie pregatita sa se apere de atacuri nucleare, a avertizat un fost comandant NATO. Generalul Richard Shirreff, fostul adjunct al comandantului suprem NATO, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești au demonstrat „o incredibila incompetența și o lipsa de profesionalism”,…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- UPDATE 4 Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 134 ranite in urma atacului cu rachete rusești asupra unei baze militare de antrenament din vestul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regiunii Lviv, citat de BBC. Un atac aerian a fost lansat asupra unei baze militare ucrainene din Iavoriv, in vestul…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…