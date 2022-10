Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Ucraina spune ca armata sa a recucerit peste 400 de kilometri patrați in regiunea sudica Herson in mai puțin de o saptamana, dupa ce Moscova a afirmat ca a anexat zona. „Forțele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrați din regiunea Herson de la inceputul lunii octombrie”, a declarat…

- Forțele ucrainene avanseaza in est și in sud, forțand trupele rusești sa se retraga rapid pe ambele fronturi. Lucru confirmat miercuri seara și de ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, care a declarat ca soldații sai “continua sa avanseze” in ofensiva de toamna, noteaza The Guardian .…

- Razboi in Ucraina, ziua 209. Rusia are tot mai mari probleme in a asigura numarul de soldati pe front, iar Zelenski a sugerat, luni seara, comunitatii internationale, ca ritmul ajutorului pentru Ucraina sa fie mai alert.

