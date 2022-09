Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile din satelit de duminica oferite de Maxar Technologies arata cozi nesfarsite de masini pe partea rusa a granitei cu Georgia, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 215. SUA au anunțat “consecintele catastrofale” in cazul in care Rusia ar folosi arme nucleare in Ucraina. Avertismentul a fost facut de consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, dupa ce ministrul rus de Externe a declarat ca regiunile care organizeaza…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Imagini filmate cu drona la granița Rusiei cu Georgia arata cozi lungi de 20 de kilometri la ieșirea din țara. Rușii fug pentru a scapa de mobilizarea anunțata de președintele rus Vladimir Putin, care ar urma sa semneze și un ordin de inchidere a frontierelor pentru barbații cu varste intre 18 și 65…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a indemnat joi pe rusi "sa "protesteze" fața de ordinul Kremlinului de mobilizare pe frontul ucrainean sau "sa se predea". Președintele Vladimir Putin le da indicații directe generalilor aflați pe frontul din Ucraina.

- Razboiul pe care Rusia il poarta impotriva Ucrainei de mai bine o jumatate de an a devenit imposibil de ignorat in orașul Belgorod, in sudul Rusiei, la cațiva kilometri de granița, scrie The Guardian. Soldații ruși care se retrag din calea contra-ofensivei ucrainene au umplut, acum, strazile orașului,…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.