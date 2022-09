Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca e nevoie de o noua runda de sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei, dupa discursul in care președintele rus a amenințat din nou cu armele nucleare și a anunțat o mobilizare parțiala, relateaza CNN.

- „Putin a decis sa condamne la moarte un numar uriaș de ruși.Anunțul din aceasta dimineața privind mobilizarea rezerviștilor arata cat de mare este disperarea la Kremlin.Acuzațiile la adresa Occidentului fac parte din retorica obișnuita a dictatorilor disperați. Așa au fost educați de propaganda sovietica.Intram…

- Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a criticat amenințarea Rusiei de a folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina ca fiind "complet inacceptabila". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedinta Comisiei Europene a pledat in favoarea aducerii lui Vladimir Putin in fata justitiei internationale pentru crimele de razboi comise in Ucraina.„Putin trebuie sa piarda acest razboi si sa fie tras la raspundere pentru actele sale, aceasta este important pentru mine”, a declarat Ursula von…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Trupele ruse au fost filmate scriind mesajul „Pentru Daria Dughina” pe obuze și grenade, inainte de a trage o salva de muniții in forțele ucrainene, relateaza publicația Daily Mail, care preia filmari postate de Telegram de canale proruse.Soldații ruși care lupta in regiunea Donețk, estul Ucrainei,…

- Greu de raspuns. Vladimir Putin este sigur ca va caștiga in Ucraina, pentru ca trebuie sa o faca. Nu și-a lasat alte opțiuni, dupa ce a pornit un razboi care a fost prezentat ca o lupta pentru supraviețuirea Rusiei, un razboi care a redefinit identitatea naționala și de care a legat soarta regimului…

- Ministrul rus al Apararii a declarat ca Rusia a distrus șase sisteme de rachete HIMARS de la inceputul conflictului din Ucraina. Trei persoane au fost ucise si 5 ranite de bombardamentele rusești in timp erau evacuate cu un microbuz langa Herson.