Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina afirma ca a recucerit peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu din sudul și estul țarii de la Rusia in ultima saptamana. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca peste 30 de așezari au fost eliberate in regiunea Harkov, scrie BBC. Vitaly Ganchev, oficial numit de forțele ruse in regiunea…

- Contraatacul ucrainean pe Frontul de Est este, cel mai probabil, unul de “oportunitate”. ISW considera ca Armata Ucraineana profita de deplasarile trupelor ruse spre Frontul de Sud și incearca sa puna presiune din mai multe direcții, informeaza biziday.ro. Dupa saptamani bune in care acțiunile la sol…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si zece ranite miercuri intr-un bombardament rus asupra orasului Harkov, a anuntat primarul orasului, precizand ca atacul a provocat un incendiu, relateaza AFP. ‘In prezent, informatiile indica trei morti si zece raniti’, a declarat Igor Terekhov pe Telegram.’Este…

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rușilor in zona orașului Donețk, iar rușii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…

- UPDATE Ministerul Apararii rus a anuntat ca fortele sale au doborat un elicopter ucrainean MI-17 in apropiere de orasul Sloviansk si un avion SU-25 al fortelor ucrainene in regiunea Harkov, transmite duminica Reuters, citat de Agerpres. De asemenea, armata rusa a afirmat ca rachete aer-sol cu raza lunga…

- O racheta rusa a lovit vineri noapte orasul Ciuhuiiv, din regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei), atac soldat cu moartea a trei persoane si ranirea altor trei, a declarat sambata guvernatorul regional Oleg Sinehubov, scrie News.ro. Atacul a avariat o cladire rezidentiala cu doua etaje, o scoala si un…

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Zelenski a ordonat Armatei Ucrainene eliberarea sudului, ocupat de ruși in primele zile ale razboiului. Viceprim-ministrul cere ucrainenilor sa fuga din regiunile Herson și Zaporijie, in care a inceput deja atacul asupra forțelor ruse, informeaza biziday.ro. Intr-un interviu acordat Sunday…