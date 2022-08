Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Ucraina incepe manevrele de repornire a doua reactoare de la centrala nucleara Zaporojie. Toate cele șase reactoare ale centralei nucleare Zaporojie, din sudul Ucrainei, sunt inca deconectate de la rețeaua electrica a Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni

- Centrala nucleara de la Zaporojie, aflata sub ocupatia armatei ruse, reprezinta cel mai periculos loc din Europa, a declarat, vineri, directorul adjunct al Agentiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina, Maksym Shevchuk, relateaza Agerpres.