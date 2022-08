Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis ca face totul pentru a forma o arhitectura de securitate militara, politica si juridica pentru Ucraina, care va functiona pe termen lung, garantand pacea poporului ucrainean si a cerut populatiei sa nu se apropie de obiectele militare ale armatei…

- Centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a incaput pe mana unor oameni nepregatiți, iar de mai multe saptamani acolo are loc minarea teritoriului, sunt depozitate muniții și de pe teritoriul acesteia sunt efectuate impușcaturi in direcția orașului Nikopol, declara Mihail Podoleak,…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Ucraina nu este de acord ca Rusia sa conecteze centrala nucleara Zaporojie la reteaua de electricitate ruseasca. Militarii ruși au ocupat uriasa centrala ucraineana inca din prima luna de conflict. La Zaporojie este cea mai mare centrala nucleara din Europa, anunța mediafax. Fii la curent…