- Razboi in Ucraina, ziua 144. O lovitura rusa a lovit peste noapte orașul Chuhuiv din nord-estul Ucrainei, in regiunea Harkov, omorand trei persoane și ranind alte trei, a declarat sambata guvernatorul regional

- Sute de persoane au fost evacuate din orașele ocupate de forțele ruse, din regiunea Harkov, deși ucrainenii se lauda cu respingerea ofensivei de acolo.Civilii au fost evacuați luni (30 mai) din estul și nordul regiunii Harkov, unde unele orașe și sate raman sub controlul Rusiei. Sub coordonarea Crucii…

- Un tribunal ucrainean a condamnat, marți, doi militari ruși la 11 ani și jumatate de inchisoare pentru bombardarea orașului Harkov, din estul Ucrainei, relateaza Reuters. Acesta este al doilea verdict pentru crime de razboi de la inceputul invaziei ruse, in februarie.

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Razboi in Ucraina, ziua 56. Rusii ataca sud-estul Ucrainei cu toata forta. Șapte persoane au fost ucise marți in orașul Harkov, potrivit rapoartelor locale citate de Sky News. Autoritațile din Mariupol spun ca mii de oameni au fost uciși in oraș.