UPDATE Ministerul Apararii rus a anuntat ca fortele sale au doborat un elicopter ucrainean MI-17 in apropiere de orasul Sloviansk si un avion SU-25 al fortelor ucrainene in regiunea Harkov, transmite duminica Reuters, citat de Agerpres. De asemenea, armata rusa a afirmat ca rachete aer-sol cu raza lunga de actiune au distrus un depozit in […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 144. Rusia se pregatește de o ofensiva la scara larga UPDATE Un avion si un elicopter, doborate langa Sloviansk