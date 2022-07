Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom a redus, luni, aprovizionarea cu gaze a Germaniei, Austriei si Italiei, din cauza unor lucrari de intretinere, dar exista temeri ca alimentarea va fi afectata permament in contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeana si Administrat

- Compania rusa Gazprom a redus, luni, aprovizionarea cu gaze a Germaniei, Austriei si Italiei, din cauza unor lucrari de intretinere, dar exista temeri ca alimentarea va fi afectata permament in contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeana si Administratia Vladimir Putin, anunța mediafax. Fii…

- Marea Britanie, SUA, Canada și Japonia vor interzice importurile de aur rusesc in cadrul noilor sancțiuni impuse ca raspuns la invazia din Ucraina, a anunțat Downing Street duminica, in prima zi a unui summit G7, potrivit AFP. „Aceste masuri ii vor lovi direct pe oligarhii ruși și vor ajunge in inima…

- Ambasadorul Rusiei in Uniunea Europeana, Vladimir Cijkov, a amenintat ca va opri complet Nord Stream 1, motivand sistarea prin intarzierile la reparația turbinelor. Totodata, acesta a acuzat compania germana Siemens de situația provocata dupa ce a parasit piața rusa. „Ambasadorul a explicat ca performanta…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, premierul Italiei, Mario Draghi și președintele Romaniei, Klaus Iohannis s-au intalnit cu Zelenski la Kiev, in aceasta saptamana. Emmanuel Macron a anuntat ca tara sa sustine, alaturi de Germania, Italia si Romania, acordarea…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Liderii Frantei, Germaniei, Italiei si Romaniei sunt cu totii in favoarea acordarii Ucrainei unui statut oficial "imediat" de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, a declarat, joi, presedintele francez Emmanuel Macron, la o conferinta la Kiev.

- UPDATE 2 Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupari, vineri, in legatura cu planul Germaniei de „remilitarizare”, sugerand ca situatia este comparabila cu cea din al II-lea Razboi Mondial. „Percepem declaratiile cancelarului german ca fiind o noua confirmare ca Berlinul a lansat o cursa de remilitarizare…