- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Kievul a incercat sa intrerupa vanzarea de alcool in Rusia ca parte a eforturilor de razboi cibernetic ale Ucrainei impotriva Rusiei, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, care se ocupa de domeniul digital in guvernul sau. „Printre lucrurile notabile care sunt cunoscute astazi…

- Armata ucraineana face publica o aparenta interceptare a comunicațiilor rusești cu un presupus ordin de ucidere a prizonierilor de razboi ucraineni, scrie CNN. Serviciile de informații militare ucrainene au publicat miercuri o presupusa interceptare a comunicațiilor forțelor armate ruse care se refera…

- Astazi expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apara portul Mariupol. Moscova a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Incepand de luni Rusia va interzice accesul la Mariupol.

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune american CNN, Zelenski a declarat ca aproximativ 10.000 de militari ucraineni au fost raniti, precizand ca ''este dificil de spus cati vor supravietui''.Partea rusa sustine ca Ucraina a pierdut intre 19.000 si 20.000 de militari pana acum.Conform estimarilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Este a 49-a zi de razboi in Ucraina, iar Zelenski acuza Rusia ca a folosit bombe cu fosfor și conduce atacuri teroriste impotriva civililor ucraineni. Oficialii ruși susțin ca peste 1000 de soldați ucraineni s-au predat in Mariupol, dar Ucraina transmite ca nu are cunoștinta de aceasta capitulare.