- Zeci de rachete rusesti au lovit sambata pozitii militare ucrainene peste tot in Ucraina, iar duminica dimineața au fost auzite explozii la Kiev. Un complex rezidential din apropierea centrului orasului a fost lovit, declansandu-se un incendiu si degajarea unui imens nor de fum, relateaza AFP. Exploziile…

- Luptele din Ucraina se concentreaza in continuare pe Severodonețk. Rușii au ordin sa cucereasca orașul pana miercuri, pentru ca toata regiunea Lugansk sa se afle sub controlul Moscovei. Putin ar fi vrut ca acest lucru sa se intample de la intai iunie, dar aparatorii din Severodonețk nu au renunțat.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi un decret privind prelungirea cu trei luni a legii martiale si a perioadei de mobilizare in tara in fata posibilitatii ca razboiul cu Rusia sa se prelungeasca, relateaza agentiile de presa EFE si Interfax-Ukraina. „Cat timp va dura aceasta (eliberarea…

- Rusia a pierdut de la inceputul razboiului din Ucraina si pana in prezent 27.000 de militari. Anuntul a fost facut de presedintele Volodimir Zelenski, care a precizat ca armata lui Vladimir Putin a pierdut 200 de avioane, peste 3.000 de tancuri, vehicule blindate si drone. Totodata, liderul de la Kiev…

- Rusia spune ca Ucraina nu a raspuns propunerii de acord de pace. „In aceasta dimineața, la momentul pregatirii pentru briefing, partea rusa nu a primit un raspuns”, a declarat Maria Zakharova, potrivit Reuters. Ambele parți s-au intalnit pentru discuții de pace la Istanbul in urma cu o luna, dar nu…

- In fata intensificarii ajutorului militar occidental catre Kiev, Rusia si-a ajustat strategia in Ucraina, vizand noduri de aprovizionare strategice - hangare de armament distruse, poduri si cai feroviare tintite - in timp ce isi urmareste in continuare obiectivul de a prelua sub control o parte a teritoriului…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat, miercuri, disponibilitatea de a avea o intrevedere cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, subliniind ca asteapta un semnal din partea Kremlinului. Intrebat, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, daca inca exista perspective pentru…

- Rusia a respins propunerea Ucrainei de a elibera prizonieri ucraineni in schimbul omului de afaceri ucrainean Victor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, arestat in Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca politicianul ”nu este cetatean rus, și nu are nicio…