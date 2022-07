Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Ministerul ucrainean al Apararii a anulat ordinul ce restrictiona deplasarile barbatilor incorporabili. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul atacurilor ruse.

- Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.…

- Nava militara rusa Moskva, avariata semnificativ in cursul conflictului cu Ucraina, s-a scufundat joi seara in Marea Neagra, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de cotidianul Le Figaro. „In cursul manevrelor de remorcare spre portul de destinatie, crucisatorul Moskva si-a pierdut stabilitatea din…

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al Apararii…

- A 48-a zi a invaziei rusești din Ucraina. Oficialii de la Kiev se tem ca rușii au apelat la arme chimice in Mariupol. Au folosit rușii arme chimice in Mariupol? Hanna Malyar, ministrul adjunct al Apararii, se teme ca rușii ar fi utilizat arme chimice in timpul asediului orașului-port Mariupol. „Exista…