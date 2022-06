Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- Oficialii din orașul ucrainean Herson, ocupat de Rusia, vor adresa o petiție Kremlinului pentru a recunoaște in mod oficial regiunea din sudul Ucrainei ca parte a Federației Ruse, a anunțat miercuri agenția de presa de stat RIA Novosti. Armata rusa a preluat controlul asupra regiunii Herson (sud) la…

- In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE.