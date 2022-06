Stiri pe aceeasi tema

- Noi atacuri ale forțelor ruse au avut loc in Ucraina, o explozie de proporții la uzina Azot din Severodonețk, considerat cel mai fierbinte punct in acest moment de pe harta razboiului ajuns la cea de-a 116-a zi. Ca si la Mariupol, sute de civili din Severodonețk s-au adapostit de bombe in cea mai mare…

- Primele cadavre ale militarilor ucraineni care au murit in timpul luptelor pentru Mariupol au fost aduse la Kiev. Zeci de cadavre au fost scoase din ruinele uzinei Azovstal si duse in Ucraina, unde se efectueaza analize ADN pentru identificarea lor.

- Severodonețk, oraș strategic din estul Ucrainei și cel mai bombardat din Ucraina dupa Mariupol, este cucerit pas cu pas de trupele ruse. Luptatorii ucraineni pierd tot mai mult teren. Fiecare lupta dusa face din Rusia o invingatoare tot mai certa. Strada dupa strada, zona dupa zona ajung sa fie controlate…

- La inceputul celei de a patra luni de razboi, Rusia bombardeaza intens estul Ucrainei in timp ce forțele terestre incearca sa incercuiasca ultimele redute ucrainene din regiunea Lugansk, care este aproape complet cucerita. Una din ținte, orașul Severodonețk, este bombardat de ruși 24 de ore din 24,…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 40 au fost ranite joi in bombardamente ruse intense asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, deja aproape incercuit de fortele Moscovei, a anuntat guvernatorul regional, informeaza AFP. Rusii ‘au inceput sa bombardeze de dimineata centrul regional,…

- Militarii ruși se instaleaza in apartamentele locuitorilor din Melitopol care au parasit orașul, potrivit Administrației Militare Regionale din Zaporojie, citata de agenția ucraineana Unian. Totodata, autoritațile locale spun ca soldații ruși fura mașinile locanicilor și ii impiedica pe cei care vor…

- Primarul din Mariupol, cel mai bombardat oraș din Ucraina, susține ca zona a devenit „noul Auschwitz”. El acuza Rusia ca a deschis crematorii mobile in oraș pentru a distruge dovezile privind uciderea civililor și vorbește despre mii de victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…