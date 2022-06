Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a semnat sambata legea care prevede acordarea unui ajutor de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, in cadrul eforturilor de a spori sprijinul militar in fața invaziei Rusiei, a anunțat Casa Alba. Senatul a votat joi actul normativ pentru a trimite ajutor Ucrainei,…

