- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Ucraina face tot posibilul pentru a salva trei cetațeni straini care au fost condamnați la moarte de un tribunal intermediar al rușilor, dupa ce au luptat de partea Kievului și au fost luați prizonieri.

- In cursul zilei de joi, trei barbați care au luptat in armata ucraineana - doi britanici și un marocan - au fost condamnați la moarte de catre un tribunal rusesc din estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Serviciile de informații americane cred ca razboiul președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina va deveni „mai imprevizibil” și ca va escalada in lunile urmatoare, a declarat marți directoarea comunitații de informații din SUA, Avril Haines, citata de CNN. Ea spune ca o victorie a Rusiei in Donbas s-ar…

- Fortele ucrainene au respins in ultimele 24 de ore 12 atacuri ale trupelor ruse in Donbas (estul Ucrainei), unde armata rusa incearca in continuare sa avanseze dinspre nord cu obiectivul de a incercui unitatile ucrainene aflate in zona, potrivit agentiilor de presa Unian si DPA, scrie AGERPRES. Fii…

- Ministerul rus al apararii a declarat vineri ca prima faza a operațiunii sale militare din Ucraina a fost in mare parte finalizata și ca se va concentra pe „eliberarea” completa a regiunii Donbas din estul Ucrainei, relateaza Reuters. Anunțul pare sa indice ca Rusia ar putea trece la obiective limitate…