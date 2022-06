Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Razboiul din Ucraina a contribuit la creșterea numarului de persoane stramutate forțat in intreaga lume la peste 100 de milioane pentru prima data, spune agenția ONU pentru Refugiați. Agenția a menționat ca razboiul a stramutat opt ​​milioane in Ucraina, iar peste șase milioane de oameni au parasit…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat in legatura cu o ofensiva a Rusiei in estul țarii, in timp ce mai mulți civili au fost uciși duminica de bombardamente intense in nord-estul țarii, relateaza CNN. Ucrainenii lupta pentru Mariupol: Forțele ucrainene continua sa apere orașul-port din…

- Forțele rusești au continuat duminica sa bombardeze ținte din estul Ucrainei, in timp ce Washingtonul spune ca va raspunde cererii Kievului de a primi mai mult ajutor militar prin furnizarea „armelor de care are nevoie” pentru a se apara impotriva Rusiei. Rusia nu a reușit sa cucereasca niciun oraș…

- In plus, britanicii subliniaza ca Rusia a folosit, probabil, mult mai multe arme decat era planificat inițial. De aceea, este probabil ca sa recurga la utilizarea de arme mai vechi, mai puțin precise, care sunt mai puțin eficiente din punct de vedere militar dar mai periculoase in a provoca victime…