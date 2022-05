Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba afirma ca, daca Ucraina va caștiga batalia pentru Donbas, ar dori sa elibereze toate teritoriile sale ocupate de Rusia, fara a exclude insa posibilitatea negocierilor. „In primele luni ale razboiului victoria pentru noi insemna retragerea forțelor rusești…

- Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața din 29 martie, iar situația s-a deteriorat din cauza atrocitaților comise de ruși. Kievul avertizeaza ca discuțiile de pace cu Rusia s-ar putea incheia din cauza atrocitaților și a atacurilor din Donbas. In timp ce Moscova și-a facut publice…

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- Situația continua sa fie critica in Mariupol in ziua 56 de razboi, iar președintele Zelenski spune ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”. Intre timp, forțele ucrainene au respins tentativele de inaintare ale forțelor ruse in Donbas, potrivit…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

Aderarea Ucrainei la UE, in plin razboi cu Rusia: Anunțul președintelui Consiliului European, Charles Michel Aderarea la Uniunea Europeana, ceruta luni de Ucraina, necesita un acord unanim al…