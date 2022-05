Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a declarat vineri, 20 mai, ca a "eliberat complet combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, in sud estul Ucrainei, dupa capitularea ultimilor soldati ucraineni prezenti acolo. "De la 16 mai, 2.439 de nazisti din regimentul Azov si soldati ucraineni blocati in uzina s au predat.…

- Armata rusa a declarat vineri ca a ‘eliberat complet’ combinatul siderurgic Azovstal din orasul strategic Mariupol, in sud-estul Ucrainei, dupa capitularea ultimilor soldati ucraineni prezenti acolo, noteaza AFP. ‘De la 16 mai, 2.439 de nazisti din (regimentul) Azov si soldati ucraineni blocati in uzina…

- Armata ucraineana a reușit vineri, intr-o singura zi, sa captureze unsprezece lunetiști ruși, in timpul luptelor din regiunea Harkov. Informația a fost facuta publica de Serviciul de Securitate al Forțelor Armate, SBU, pe contul de Telegram. Purtatorul de cuvant al SBU, Artem Dehtiarenko, a declarat:…

- Trupele ruse au deschis focul asupra unui autobuz de evacuare cu 25 de persoane la bord, in orasul Popasna, a declarat, vineri, seful administratiei militare regionale Lugansk, Serhii Haidai, pe contul de Telegram, relateaza CNN, citat de News.ro . ”Aceasta evacuare a fost speciala si extrem de periculoasa.…

- In timpul nopții, mai multe explozii puternice au fost auzite in Kiev. Potrivit presei ucrainene, au fost explozii și in orașul Herson. Schimb de prizonieri in Herson ACTUALIZARE 11.20 Un schimb de prizonieri a avut loc in regiunea Herson din sudul Ucrainei, potrivit forțelor armate ale Ucrainei. In…

- Armata rusa a amenințat miercuri ca va lovi „centrele de decizie” ucrainene – inclusiv cele din capitala Kiev – ca raspuns la ceea ce Kremlinul a numit „atacuri și incercari de sabotaj” pe teritoriul rusesc, informeaza CNN și Daily Mail . „Asistam la tentative de sabotaj și atacuri ale trupelor ucrainene…

- Joi, Kievul a acuzat Ungaria ca „il ajuta pe Putin” in razboiul impotriva Ucrainei, la o zi dupa ce premierul ungar Viktor Orban s-a declarat dispus sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc, spre deosebire de celelalte tari din UE, relateaza AFP, potrivit Agerpres . „Budapesta a trecut la etapa urmatoare:…

- O serie de unitati militare ruse au început sa se retraga din unele zone din Ucraina dupa ce au suferit pierderi grele, a anuntat armata ucraineana într-un raport cu privire la situatia de pe front dat publicitatii vineri, iar liniile frontului sunt în acest moment „practic…