- Ministrii apararii din statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice se reunesc, astazi si maine, la Bruxelles. Printre subiectele fierbinti pe agenda se afla capacitatea de consolidare a apararii si descurajarii Aliantei si sprijinirea Ucrainei.

- Jurnalista ucraineana Victoria Khamaza este voluntara de la inceputul razboiului: colecteaza și livreaza donații Forțelor Armate ale Ucrainei din cele mai periculoase zone. Intr-un monolog audio, publicat de site-ul independent rus Meduza , aceasta descrie atmosfera ingrozitoare din orașul Bahmut, disputat…

- Serghei Soigu, Ministrul rus al Apararii, a spus, marți, ca livrarile de arme ucrainenilor de catre Occident, aduce NATO direct in conflict și a avertizat, inca o data, cu o escaladare „imprevizibila” „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil”, a declarat ministrul…

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Mai mulți inalți oficiali ruși au fost raniți in orașul Donețk, in urma unor bombardamente ale forțelor ucrainene. Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, s-a deplasat pe linia frontului.

- Razboi in Ucraina, ziua 298. Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii.

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.

- Principalele lupte se duc in prezent in jurul orașului Bahmut, din regiunea estica Donețk, pe care armata rusa forțeaza sa-l cucereasca. Serviciile de informație americane spun ca luptele au scazut in intensitate și se vor menține la un ritm redus pe durata verii, cu ambele armate pregatind contraofensiva…