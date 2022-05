Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 83. Comandamentul militar ucrainean a anunțat in noaptea de luni spre marți ca misiunea de lupta din Azovstal, aparata de „eroii vremurilor noastre" in portul strategic Mariupol, s-a incheiat fiind salvați peste 260 de luptatori

- Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați luni seara de la combinatul Azovstal, au anunțat autoritațile ucrainene. Soldații au fost preluați de forțele ruse și duși in zonele controlate de acestea. In mesajul sau obișnuit de la miezul nopții, președintele Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Prim-ministrul ucrainean Denis Shmihal a catalogat situația de la Mariupol drept „cea mai mare catastrofa umanitara” de la invazia Rusiei și poate cea mai mare catastrofa a secolului, deoarece orașul-port din sud-estul Ucrainei se confrunta cu un bombardament constant din partea forțelor ruse, potrivit…

- Orașul Mariupol este sub control rusesc, a anunțat ministrul rus al Apararii, Dmitri Șoigu, la o intrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Trupele rusești „au eliberat” Mariupolul, dar doua mii de luptatori sunt pe teritoriul uzinei Azovstal”, a declarat ministrul, scrie ria.ru

- UPDATE 1 Trupele rusești s-au retras complet din nordul Ucrainei, intorcandu-se in nordul Belarusului și al Rusiei, afirma Ministerul britanic al Apararii, citat de BBC News. O parte dintre trupe vor fi transferate in estul Ucrainei pentru a lupta in Donbas. Dar multe dintre forțe vor avea nevoie de…