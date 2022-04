Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca trupele sale vor opri ostilitațile pentru a permite civililor sa paraseasca uzina siderurgica asediata Azovstal din orașul-port Mariupol. Potrivit unui comunicat emis luni de Ministerul rus al Apararii, militarii ruși vor opri focul pentru ca civilii care se…

- UPDATE 3 Forțele rusești incearca, sambata, sa ia cu asalt uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, afirma un oficial ucrainean, ultima reduta a orașului. Ultimele trupe ucrainene din orașul asediat Mariupol s-au refugiat in uzina siderurgica Azovstal și se crede ca acestea sunt blocate acolo impreuna…

- Rusia le-a cerut forțelor ucrainene din Mariupol sa se predea pana duminica dimineața, a anunțat agenția de presa Tass, preluata de Reuters. Tuturor luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol și care sunt baricadati in acest moment in otelaria Azovstal li s-a cerut sa depuna armele. Intr-o declaratie,…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d