Rachete rusesti lansate din Marea Neagra au vizat baza militara Iavoriv din vestul Ucrainei, a anuntat sambata guvernatorul regiunii ucrainene Lvov, Maxim Kozitki, intr-un mesaj video difuzat sambata. Oficialul citat de Reuters a precizat ca doua din rachete au fost interceptate si distruse inainte de a ajunge la tinta, dar alte patru au lovit, ranind […]