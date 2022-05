Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a intrat in ziua 73 a razboiului cu Rusia. Dupa evacuarea a zeci de civili din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, inclusiv femei și copii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca lucreaza la „opțiuni diplomatice" pentru a salva soldații ucraineni ramași in oțelarie, care…

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Principalele eforturi militare ruse se concentreaza de acum pe pregatirea unei ofensive pentru a stabili un control total asupra teritoriilor regiunilor Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, si Mariupol, in sud, conform unui buletin actualizat al Inaltului Comandament al armatei ucrainene, citat miercuri…

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Mai multe orașe din Ucraina au fost afectate de rachetele trimise in aceasta dimineața de Rusia. Prima acțiune a avut loc in Donbas, in estul Ucrainei. Potrivit Reuters, cel puțin 5 explozii s-au auzit la…

- Recunoașterea de catre Rusia a provinciilor separatiste ucrainene Donețk și Lugansk a deschis calea trimiterii soldaților ruși pe teritoriul Ucrainei. De altfel, imediat dupa ce Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței celor doua entitați r

- Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat ca vrea soluționarea diplomatica a conflictului cu Rusia, insa „Ucraina are dreptul la aparare individuala și colectiva”. Zelenski a susținut o declarație de presa dupa o ședința a Consiliului de Securitate al Ucrainei, și dupa o serie de convorbiri…

- Uniunea Europeana si-a exprimat sambata ingrijorarea cu privire la intensificarea eforturilor de manipulare a informatiilor menite sa serveasca drept pretexte inventate pentru a justifica o escaladare militara in Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres. „Uniunea Europeana este extrem de ingrijorata…