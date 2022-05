Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a propus Rusiei sa elibereze prizonieri de razboi rusi in schimbul evacuarii soldatilor ucraineni raniti din otelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 72. Se da batalia decisiva la Mariupol. Asta in timp ce primul adjunct al oficiului presedintelui Federatiei Ruse imparte flori in oras. Se fac pregatiri pentru sarbatorirea Zilei Victoriei. O zi in care Putin va vrea sa spuna popo