- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Mai multe mii de manifestanti, majoritatea rusi, s-au adunat sambata la Praga pentru a denunta ofensiva militara ordonata de presedintele rus Vladimir Putin asupra Ucrainei si pentru a cere incetarea razboiului, informeaza AFP. Circa 5.000 de persoane, potrivit organizatorilor, au traversat centrul…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Rusia continua sa bombardeze marile orase ale Ucrainei, iar presedintele Volodimir Zelenski le multumeste liderilor occidentali ca au impus sanctiuni Rusiei, dar le transmite ca au facut-o tarziu.

- Ziua 21 a invaziei Rusiei in Ucraina. Kievul este in continuare sub asediu. Președintele Zelenski face un apel pentru ca Occidentul sa creeze o zona de excludere aeriana. Rușii au bombardat zone rezidențiale Ultimele 24 de ore au fost extrem de complicate pentru Ucraina. Rușii continua sa atace zone…

- Printre armele puternice cu ajutorul carora Rusia lanseaza atacuri asupra infrastructurii civile, militare si populatiei din orasele asediate ale Ucrainei sunt obuzierele autopropulsate, se arata intr-o analiza publicata pe site-ul specializat 1945.

- Unul din doi rusi, adica 50 %, considera corect ca tara lor sa utilizeze forta militara împotriva Ucrainei pentru a împiedica guvernul de la Kiev sa adere la Alianta Nord-Atlantica, potrivit unui sondaj publicat miercuri de postul de televiziune CNN, cu referire la ȘtirileProTV.ro. …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici