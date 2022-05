Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus miercuri sa il schimbe pe Viktor Medvedciuk, un politician pro-rus de rang inalt, cu prizonieri de razboi deținuți de forțele ruse, scrie Reuters. Intr-un discurs ținut la primele ore ale dimineții, el a declarat ca este „important ca forțele noastre…

- Barbații ucraineni cu varste intre 18 și 60 de ani nu au voie sa paraseasca țara. Aceasta interdicție este valabila in perioada de aplicare a legii marțiale. Volodimir Zelenski a introdus legea martiala in intreaga tara si a anuntat, de asemenea, intreruperea relatiilor diplomatice dintre Ucraina si…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Kiev, unde se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunta marti CE. Ursula von der Leyen urmeaza sa efectueze aceasta vizita inaintea unei reuniuni speciale la Varsovia, in weekend,…

- Femeia, in varsta de 27 de ani, a trecut granița la noi in țara, de frica razboiului. Cu un fiu de 7 ani și cu un bebeluș in pantece, tanara a ajuns teafara in Galați.Micuța Olivia a venit pe lume, prin cezariana, nașterea a decurs bine, iar mama și frațiorul ei au fost copleșiți de emoții la momentul…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a fost intrerupta, din nou, de bombardamente. Un atac masiv a fost lansat de rusi in orasul Vinita din centrul tarii, iar presedintele Volodimir Zelenski a

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Peste un milion de oameni au fugit din Ucraina de cand Rusia a invadat tara vecina, iar autoritatile nationale incerca sa gaseaca solutii pentru ca refugiatii sa ajunga cat mai usor la destinatii. Ministerul Trasportului a anuntat ca acestia vor putea sa calatoreasca gratuit cu trenul. Iar o companie…

- Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat sambata ca peste 150.000 de persoane au fost nevoite sa fuga din calea violențelor rusești din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…