- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat vineri Occidentul ca duce un „razboi total” impotriva Rusiei si a apreciat ca acesta va dura „multa vreme”, transmite AFP. „Occidentul a anuntat un razboi total impotriva noastra, impotriva intregii lumi rusesti”, a spus Lavrov la o reuniune…

- Kremlinul a criticat din nou aspru sambata actiunile Occidentului cu privire la Ucraina, acuzandu-l ca duce un ''razboi hibrid total'' impotriva Rusiei si ca a declansat o "explozie de rusofobie din epoca de piatra", relateaza DPA, preluata de Agerpres.

- Seful Roscosmos, Dmitri Rogozin, da propria definitie a „operatiunii militare speciale” din Ucraina si spune ca tarile NATO pot fi distruse intr-o jumatate de ora in cazul unui razboi nuclear, scrie The Independent.

- Aeroportul internațional din Odesa a fost atacat cu rachete de catre armata rusa. In urma bombardarii, pista de decolare și aterizare a avioanelor nu poate fi utilizata, fiind distrusa complet. Informația a fost confirmata pe canalul de Telegram al regiunii ucrainene, care citeaza autoritațile locale.…

- Instituțiile de securitate, „siloviki”, care sunt vitale pentru susținerea regimului Putin, se dueleaza in acuzații reciproce in legatura cu lista tot mai mare de eșecuri ale invaziei ruse din Ucraina, scriu intr-o analiza CEPA Andrei Soldatov, expert in serviciile secrete ruse,

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

Cel putin 53 de situri culturale au fost avariate in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, pe 24 februarie, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), relateaza AFP.