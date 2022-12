Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lovit Hersonul joi "de peste 16 ori", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce orasul, eliberat de fortele guvernamentale pe 11 noiembrie, este supus unui bombardament violent care l-a privat de electricitate.

- Kremlinul a respins marți, 13 decembrie, un plan de pace in trei pași propus in urma cu o zi de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitați”, relateaza Reuters și Hotnews . Unul dintre cei 3 pași enumerați luni seara de președintele…

- Rapoartele privind atacuri semnificative impotriva a doua baze aeriene rusești reprezinta o noua și periculoasa turnura in razboiul din Ucraina. Una dintre explozii a avut loc la baza aeriana Engels-1 din regiunea Saratov, iar cealalta la Diaghilevo, in zona Riazan. Moscova a acuzat imediat Ucraina…

- Potrivit serviciilor secrete ucrainene, situația este extrem de tensionata in randul trupelor lui Putin. Unii soldați sunt obligați sa stea in spatele liniei de front și sa impuște posibilii dezertori.Informațiile vin in contextul in care noii recruți se plang pe rețelele de socializare de lipsa echipamentelor,…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Oficialii americani, care au vorbit pentru The New York Times , au spus ca Statele Unite nu au fost la curent din timp cu planul unor oficiali ucraineni care a dus la asasinarea Dariei Dughina, altfel s-ar fi opus, și au admonestat Ucraina dupa cele intamplate. Agențiile de informații ale Statelor Unite…