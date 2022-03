Război în Ucraina. Nivel record pentru preţul gazelor naturale, în Europa Nivel record pentru pretul gazelor naturale, miercuri, in Europa, din cauza temerilor comerciantilor cu privire la o posibila intrerupere a aprovizionarii in contextul razboiului din Ucraina. Contractele futures de referinta au urcat pana la 194 de euro (215 dolari) pe megawatt/ora, ceea ce inseamna un plus de 60% fata de marti si mai mult decat dublu comparativ cu nivelul inegistrat, vineri, potrivit CNN. Fluxurile de conducte rusesti catre Europa continua sa functioneze in mod normal, susține Alex Froley, analist de piata la Independent Commodity Intelligence Services. Acesta a mai precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

