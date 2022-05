Cel puțin doua grupari neonaziste ruse lupta de partea Moscovei in Ucraina, punand sub semnul intrebarii justificarea lui Vladimir Putin de a „denazifica” țara vecina, relateaza saptamanalul german Der Spiegel, citand un raport confidențial al serviciilor de informații. Documentul impartașit ministerelor germane de catre serviciul de informații BND nu ofera numarul luptatorilor de extrema dreapta, […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Neonaziștii ruși participa la „denazificarea” Ucrainei first appeared on Ziarul National .