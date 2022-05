Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Rusia a atacat duminica infrastuctura militara din Liov, oraș din vestul Ucrainei, cu rachete lansate de pe un submarin din Marea Neagra. In regiunile estice, Donețk și Luhansk, forțele blindate ucrainene au respins 17 atacuri și au distrus 18 unitați ale echipamentului militar rusesc. Noi bombadamente…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat ''dispus sa discute'' cu omologul sau rus Vladimir Putin, ''dar fara ultimatumuri'', si respinge orice acord care sa ''salveze fata'' acestuia sau sa ofere ''o iesire pentru Rusia'' din situatia in care aceasta a intrat prin agresiunea impotriva…

- UPDATE 08:10 - Purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, s-a intalnit sambata la Kiev cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat biroul sau.In cursul unei discutii telefonice sambata dupa-amiaza, Boris Johnson i-a oferit presedintelui ucrainean "sprijin economic si umanitar…

- UPDATE 3 Fortele armate ruse si-au oprit temporar ofensiva in estul Ucrainei in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat Statul Major al fortelor armate ucrainene, transmite dpa. „In directia Izium, (dusmanul) nu a efectuat nicio operatiune ofensiva”, a transmis Statul Major in ultimul buletin de…

- Coloana militara rusa care se indrepta spre Kiev a fost oprita. Rusia asediaza orașul cheie ucrainean Mariupol. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat pentru mai multa asistența internaționala.