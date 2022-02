Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 19 Consiliul UE a decis blocarea activelor financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 17 NATO desfasoara elemente ale fortei sale de reactie rapida si va continua sa trimita arme Ucrainei, inclusiv aparare aeriana, a anuntat vineri…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 16 Consiliul Europei a decis, vineri dupa-amiaza, suspendarea drepturilor Rusiei de reprezentare in structuri ale organizatiei, din cauza razboiului…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 13 Armata ucraineana a transferat numeroase vehicule blindate in jurul Kievul si in interiorul orasului, in conditiile in care trupele ruse se…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 8 Forțele ruse au atacat 33 de locații civile, afirma Ministerul de Interne ucrainean, ucigand cel puțin doi copii, relateaza Sky News. Ca raspuns,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 6 Trupele ucrainene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un…