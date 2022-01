Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden acuza Rusia ca recruteaza actuali si fosti oficiali guvernamentali ucraineni in incercarea de a prelua controlul asupra institutiilor guvernamentale ucrainene, iar Washingtonul a sanctionat persoane implicate in aceste activitat

- Statele Unite au acuzat Rusia de recrutarea unor actuali si fosti oficiali guvernamentali ucraineni, inclusiv doi parlamentari ai unui partid pro-Rusia, al doilea ca marime din Ucraina, cu scopul de a prelua controlul asupra guvernului de la Kiev, informeaza CNN.

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Statele Unite acuza vineri Rusia de faptul ca a ”prepozitionat” agenti in Ucraina cu scopul de a efectua o operatiune care sa poata servi drept ”pretext al unei invazii” a fortelor Moscovei, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea sa creeze piesa cu…

- ​Vitali Klitschko, fost campion mondial la categoria grea și actual primar al orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunând ca acesta reprezinta "o cangrena" pentru Europa. Klitschko a început sa faca pregatire militara împreuna cu rezervisti…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Rusia va plati un pret mare pentru orice noua agresiune militara impotriva Ucrainei, au avertizat marti NATO si Statele Unite, la o reuniune organizata la Riga pentru a discuta despre posibilele motive ale Moscovei de a desfasura trupe in apropierea granitei cu Ucraina. Presedintele Vladimir Putin…